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Пашинян: Политическая воля в подписании мира с Азербайджаном остается непоколебимой

Пашинян: Политическая воля в подписании мира с Азербайджаном остается непоколебимой Политическая воля Армении относительно заключения мирного договора с Азербайджаном в течение ближайших месяцев остается непоколебимой.
Внешняя политика
16 ноября 2023 г. 11:41
Пашинян: Политическая воля в подписании мира с Азербайджаном остается непоколебимой
Никол Пашинян

Политическая воля Армении для заключения мирного договора с Азербайджаном в течение ближайших месяцев остается непоколебимой.

Как передает Report со ссылкой на "Новости Армения", об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в парламенте страны.

По его словам три главных принципа мира, по факту, согласованы с Азербайджаном, и это соглашение было достигнуто в ходе переговоров, в частности, в ходе трехсторонних встреч в Брюсселе.

"Если принципы мирного договора согласованы, то почему не подписываем мирный договор? Большей частью причина в недоверии между сторонами. Потому что каждый раз мы - в заявлениях Азербайджана, а они - в наших, видим отказ от договоренностей и намерения по планированию агрессивных действий, что негативно сказывается на работе над текстом мирного договора", - сказал Пашинян.

Он отметил, что речь идет о взаимном признании территориальной целостности друг друга на основании карт Генштаба СССР. Первый принцип гласит, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность друг друга в рамках 29,8 тыс. и 86,6 тыс. кв. км соответственно. Второй принцип – делимитация и демаркация границ должны осуществляться в соответствии с Алма-Атинской декларацией от 1991 года. Заключительный принцип касается разблокировки региональных коммуникаций в рамках суверенитета, юрисдикции и законодательства стран, по которым они проходят.

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Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan: “Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı siyasi iradəmiz sarsılmazdır”

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