Самед Сеидов: ПАСЕ не оценивает положительные изменения в Азербайджане

"Мы во время каждого обсуждения отчета слышим критику в отношении Азербайджана. Однако ничего не говорится об идущих в Азербайджане положительных изменениях".

Как сообщает западноевропейское бюро Report, этими мыслями во время обсуждения отчетов постоянного комитета и бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы поделился руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов.

По его словам, полные ненависти выступления делегации Армении в ПАСЕ не меняются: "В Азербайджане же идут положительные изменения. Например, в ПАСЕ часто склоняется имя Ильгара Мамедова. Хотя все иски против него были отклонены Верховным судом Азербайджана. Это полностью совпадает с требованиями Европейского суда по правам человека. Во-вторых, можно привести в качестве примера подписанное недавно президентом Азербайджана распоряжение о помиловании. В то же время примером может служить решение президента Ильхама Алиева о реформах в системе юстиции и судебной системе Азербайджана. Это полностью совпадает с ценностями Совета Европы".

В завершение С.Сеидов попросил внести в отчет положительные изменение, имеющие место в Азербайджане.