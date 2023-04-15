Партия справедливости и развития выразила благодарность Азербайджану

В Турции начинается новая эра.

В Турции начинается новая эра.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Нуман Куртулмуш.

Он отметил, что прошедшие сто лет важны не только для Турции, но и для всего мира, особенно для дружественных и братских стран: "Поэтому весь мир внимательно следит за избирательным процессом. Мы видим внимание дружественных и братских стран. Правящая партия Азербайджана "Ени Азербайджан" внимательно следит за выборами в Турции. Поскольку будущее Азербайджана тесно связано с Турцией".

Куртулмуш отметил, что находящиеся в Турции азербайджанские депутаты и журналисты поддерживают выборы: "Поэтому я выражаю благодарность всему азербайджанскому народу во главе с председателем правящей партии президентом Ильхамом Алиевым".