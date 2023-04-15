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Партия справедливости и развития выразила благодарность Азербайджану

Партия справедливости и развития выразила благодарность Азербайджану В Турции начинается новая эра.
Внешняя политика
15 апреля 2023 г. 17:05
Партия справедливости и развития выразила благодарность Азербайджану

В Турции начинается новая эра.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Нуман Куртулмуш.

Он отметил, что прошедшие сто лет важны не только для Турции, но и для всего мира, особенно для дружественных и братских стран: "Поэтому весь мир внимательно следит за избирательным процессом. Мы видим внимание дружественных и братских стран. Правящая партия Азербайджана "Ени Азербайджан" внимательно следит за выборами в Турции. Поскольку будущее Азербайджана тесно связано с Турцией".

Куртулмуш отметил, что находящиеся в Турции азербайджанские депутаты и журналисты поддерживают выборы: "Поэтому я выражаю благодарность всему азербайджанскому народу во главе с председателем правящей партии президентом Ильхамом Алиевым".

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Версия на английском языке Türkiye's Justice and Development Party expresses gratitude to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке AK Parti Azərbaycana təşəkkür edib

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