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Париж: Участие в "Восточном партнерстве" не обеспечивает членство в ЕС

Париж: Участие в "Восточном партнерстве" не обеспечивает членство в ЕС

Франция отвергла предположение о том, что "Восточное партнерство" может обеспечить членством в ЕС странам, участвующим в программе.

Как передает Report со ссылкой на Радио "Свобода", об этом говорится в материалах двух дискуссионных документов от октября 2019 и января 2020 годов в рамках консультационного процесса по программе "Восточного партнерства".

Также Франция настаивает, чтобы половина будущего бюджета "Восточного партнерства" была направлена на экологические инвестиции.

Отмечается, что Еврокомиссия начала работу над документом о перспективах "Восточного партнерства", публикация которого  планируется  в марте.

Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

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