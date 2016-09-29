Папа Римский не поедет на похороны Шимона Переса из-за визита в Азербайджан и Грузию

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск I не сможет принять участие в церемонии прощания с экс-президентом Израиля Шимоном Пересом из-за запланированного визита в Грузию и Азербайджан. Как сообщает Report, об этом заявили в Ватикане.

По сообщению грузинских СМИ, в администрации президента Грузии подтвердили, что визит понтифика в Тбилиси состоится согласно запланированному графику.

Франциск I прибудет в Грузию 30 сентября. В этот же день в Иерусалиме похоронят Шимона Переса.

Утром 2 октября Папа Римский Франциск I отправится из Тбилиси в Баку.