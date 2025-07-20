Паоло фон Ширак: Азербайджан — молодая, развивающаяся страна со светлым будущим

Азербайджан — молодая, развивающаяся страна со светлым будущим
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По его словам, в Азербайджане идет интенсивная работа, и страна очень гостеприимна.
"Хотя проблема с Арменией еще не решена, урегулирование уже близко. Сейчас мы в Карабахе, который был под оккупацией в течение более 20 лет. Но это уже в прошлом, и сейчас люди смотрят в будущее. С возвращением бывших вынужденных переселенцев регион возрождается", - отметил фон Ширак.
Он добавил, что участие представителей более чем 50 стран в III Шушинском глобальном медиафоруме показывает, что власти Азербайджана имеют возможность создавать платформы для глобальных дискуссий.