"Пакт для Средиземноморья" ЕС нацелен на укрепление сотрудничества со странами региона

Европейская комиссия и верховный представитель ЕС по иностранным делам сегодня представили новую стратегию по укреплению отношений с южными партнерами в регионе Средиземноморья - "Пакт для Средиземноморья: одно море, один пакт, одно будущее".

Как передает европейское бюро Report, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что документ был утвержден на заседании коллегии ЕК.

По ее словам, отношения со странами Средиземноморья значительно укрепились во всех направлениях, а торговый оборот возрос более чем на 60% за последние 5 лет.

Инициатива направлена на формирование Общего средиземноморского пространства, которое станет более связанным, устойчивым, процветающим и безопасным. Пакт строится на принципах совладения, совместного создания и общей ответственности и предусматривает реализацию конкретных проектов, ориентированных на человека, экономику и безопасность.

Стратегия охватывает три ключевых направления: развитие образования, занятости, мобильности и культуры; продвижение зеленой энергетики, цифровой и транспортной связности, водной устойчивости и "синего роста"; совместные меры по борьбе с контрабандой мигрантов, повышение готовности к чрезвычайным ситуациям и защита критической инфраструктуры.

Среди флагманских инициатив - создание Средиземноморского университета, инициатива Trans-Mediterranean Renewable Energy and Clean Tech (T-MED) и StartUp4Med.

Пакт открыт для участия не только стран региона, но и партнеров за его пределами, включая государства Персидского залива, Западные Балканы и Турцию.

Политическое одобрение инициативы ожидается в ноябре 2025 года, к 30-летию Барселонского процесса (Евро-средиземноморского партнерства). Первоначальный План действий с конкретными проектами и участниками будет представлен в первом квартале 2026 года.