    Пакистанский представитель призвал к давлению на страны, совершающие насилие против мирных жителей

    Внешняя политика
    • 10 октября, 2025
    • 14:32
    Представитель Верховного суда Пакистана Мухаммад Сухайль Саджид заявил о необходимости давления на международном уровне на страны, совершающие преступления против мирного населения.

    Как передает корреспондент Report из Агдере, об этом он заявил журналистам в ходе визита на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

    Саджид назвал недопустимым насилие и убийства мирного населения при любых обстоятельствах.

    "Я уже второй раз приезжаю на освобожденные территории и видел братские могилы. Произошедшее здесь - действительно ужасные и болезненные события, в прямом смысле слова варварство. Убийство невинных людей неприемлемо. Страны, совершившие это, должны подвергнуться международному давлению и прекратить свою бесчеловечную деятельность", - сказал он.

    Напомним, что участники международной конференции по вопросам пропавших без вести, организованной в Баку, совершили поездку в Агдеринский район. Накануне в первый день конференции глава Госкомиссии по пропавшим без вести Али Нагиев сообщил, что на одной из высот в Агдере обнаружено очередное массовое захоронение с останками по меньшей мере 10 азербайджанских военнослужащих.

