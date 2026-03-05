Пакистан выразил солидарность с Азербайджаном после атак Ирана

Министерство иностранных дел Пакистана выразило солидарность с Азербайджаном после атак Ирана на Нахчыван.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Пакистана в соцсети Х.

"Пакистан выразил серьезную озабоченность недавними атаками, направленными против братских стран - Турции и Азербайджана. Эти атаки являются явным нарушением международного права и принципов межгосударственных отношений и могут привести к дальнейшей эскалации в регионе. Подтверждая твердую солидарность Пакистана с Турцией и Азербайджаном, мы призываем к сдержанности и использованию диалога и дипломатии для поддержания мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД. Азербайджан заявил, что оставляет за собой право на ответный удар.