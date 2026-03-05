İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Xarici siyasət
    • 05 mart, 2026
    • 20:49
    Pakistan İranın hücumlarından sonra Azərbaycanla həmrəylik ifadə edib

    Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) İranın Naxçıvana hücumlarından sonra Azərbaycanla həmrəylik ifadə edib.

    "Pakistan qardaş ölkələr - Türkiyə və Azərbaycana qarşı yönəlmiş son hücumlarla bağlı ciddi narahatlığını ifadə edib. Bu hücumlar beynəlxalq hüququn və dövlətlərarası münasibətlər prinsiplərinin açıq şəkildə pozulmasıdır və regionda gərginliyin daha da artmasına gətirib çıxara bilər. Pakistanın Türkiyə və Azərbaycanla möhkəm həmrəyliyini təsdiqləyərək, biz regionda sülh və sabitliyin qorunması üçün təmkinliliyə, dialoq və diplomatiyadan istifadə etməyə çağırırıq", - məlumatda qeyd olunub.

