    Пакистан рад тесному взаимодействию с Азербайджаном на международных площадках

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 12:26
    Пакистан рад тесному взаимодействию с Азербайджаном на международных площадках

    Азербайджан и Пакистан поддерживают прекрасные отношения, основанные на прочных исторических, культурных и духовных связях.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Сената Пакистана Саид Юсуф Реза Гилани на полях международной конференции в Баку.

    "У нас прекрасные отношения с нашей братской страной - Азербайджаном. Исторически мы братья. Совсем недавно состоялась трехсторонняя конференция с участием спикеров парламентов Турции, Азербайджана и Пакистана, где мы обсудили множество направлений сотрудничества", - отметил Гилани.

    Он добавил, что Пакистан с радостью принимает участие в международной конференции "Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире" в Баку.

    "Мы отдаем должное президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а также памяти общенационального лидера Гейдару Алиеву за огромный вклад в развитие страны и принятие Конституции, которая стала символом ее прогресса", - подчеркнул председатель Сената.

    Реза Гилани также с удовлетворением отметил, что Азербайджан и Пакистан тесно взаимодействуют на всех международных площадках.

    Лента новостей