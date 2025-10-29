İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Pakistan Azərbaycanla beynəlxalq platformalarda sıx əməkdaşlıqdan məmnundur

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 12:50
    Pakistan Azərbaycanla beynəlxalq platformalarda sıx əməkdaşlıqdan məmnundur

    Azərbaycan və Pakistan möhkəm tarixi, mədəni və mənəvi əlaqələrə əsaslanan çox yaxşı münasibətlərə malikdir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistan Senatının sədri Seyid Yusuf Rza Gilani Bakıda keçirilən beynəlxalq konfrans çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    "Qardaş ölkə Azərbaycanla çox gözəl münasibətlərimiz var. Tarixən biz qardaşıq. Bu günlərdə Türkiyə, Azərbaycan və Pakistan parlamentlərinin sədrlərinin iştirakı ilə üçtərəfli konfrans keçirilib, orada biz əməkdaşlığın bir çox istiqamətlərini müzakirə etdik", - S.Gilani qeyd edib.

    O əlavə edib ki, Pakistan Bakıda keçirilən "Konstitusiya müasir dünyada dövlətlərin müstəqilliyinin və suverenliyinin təməli kimi" mövzusuna həsr olunmuş beynəlxalq konfransda məmnuniyyətlə iştirak edir.

    "Biz ölkənin inkişafına və onun tərəqqisinin rəmzinə çevrilən Konstitusiyanın qəbul edilməsinə böyük töhfələrinə görə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsinə və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə ehtiramımızı bildiririk", - Senat sədri vurğulayıb.

    R.Gilani həmçinin məmnunluqla qeyd edib ki, Azərbaycan və Pakistan bütün beynəlxalq platformalarda sıx əməkdaşlıq edir.

    Pakistan Azərbaycan Münasibətlər
    Пакистан рад тесному взаимодействию с Азербайджаном на международных площадках

    Son xəbərlər

    12:57

    Arutyunyan: Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlər normal templə inkişaf edir

    Region
    12:57

    Azərbaycanda yerli investorun istehsal etdiyi "yaşıl enerji" özəl şirkətlər üçün əlçatan olacaq

    Energetika
    12:56

    Ağdərədə istismar müddəti bitmiş və yararsız döyüş sursatları məhv ediləcək

    Hərbi
    12:52

    Həsənrizin 84 yaşlı sakini: Ömrümün sonlarında doğma yurda qayıdıram

    Daxili siyasət
    12:50

    Pakistan Azərbaycanla beynəlxalq platformalarda sıx əməkdaşlıqdan məmnundur

    Xarici siyasət
    12:47

    Şəhid bacısı: 33 ildən sonra qardaşımın nəşinin tapılması gözümüzü yoldan çəkib

    Qarabağ
    12:46

    Türkiyə şirkəti: Rəqəmsal bankçılığın inkişafı üçün sığorta infrastrukturu qurulmalıdır

    Maliyyə
    12:46

    Cavid Abdullayev: "Enerjinin qiyməti investorlar üçün cəlbedici olmalıdır"

    Energetika
    12:45

    Braziliyadakı məşhur "Marakana" stadionu satışa çıxarılır

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti