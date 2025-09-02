    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    ПА ОБСЕ приветствует решение о закрытии Минского процесса

    Внешняя политика
    • 02 сентября, 2025
    • 11:44
    ПА ОБСЕ приветствует решение о закрытии Минского процесса

    Президент парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоан Понс поприветствовал решение Совета министров организации о закрытии Минского процесса.

    Как передает Report, об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

    "Этот исторический шаг, основанный на диалоге между сторонами, укрепляет путь к устойчивому миру на Южном Кавказе. Мы продолжим поддерживать этот процесс", - подчеркнул президент ПА ОБСЕ.

    Напомним, Совет министров ОБСЕ 1 сентября принял решение о прекращении деятельности Минского процесса и связанных с ним структур. Решение принято в ответ на совместное обращение министров иностранных дел Азербайджана и Армении к действующему председателю ОБСЕ.

    Минский процесс ОБСЕ   Азербайджан   Армения   Карабах   ПА ОБСЕ  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    ATƏT PA-nın Prezidenti Minsk prosesinin bağlanması ilə bağlı qərarı alqışlayıb

    Последние новости

    12:26

    Прогноз по поступлениям в бюджет Азербайджана от платных услуг за 8 мес. выполнен на 75,6%

    Финансы
    12:23

    В августе в Азербайджане задержан 891 нарушителей пограничного режима

    Происшествия
    12:20

    Казначейские органы выполнили более 972 тыс. платежных поручений за 8 месяцев

    Финансы
    12:19

    Бюджетные поступления через ГТК сократились на 5%

    Финансы
    12:19

    SOCAR и CNCEC подписали Рамочное соглашение

    Энергетика
    12:18

    ГНФАР за 8 месяцев увеличил трансферты в госбюджет на 13%

    Финансы
    12:16

    ГПС в прошлом месяце изъяла на границе контрабанду стоимостью более 4,5 млн манатов

    Происшествия
    12:13

    За месяц на госгранице Азербайджана задержано 349 разыскиваемых лиц

    Происшествия
    12:12

    BP: Проблема с сырой нефтью в терминале Джейхан успешно решена

    Энергетика
    Лента новостей