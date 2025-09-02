ПА ОБСЕ приветствует решение о закрытии Минского процесса
- 02 сентября, 2025
- 11:44
Президент парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоан Понс поприветствовал решение Совета министров организации о закрытии Минского процесса.
Как передает Report, об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети "X".
"Этот исторический шаг, основанный на диалоге между сторонами, укрепляет путь к устойчивому миру на Южном Кавказе. Мы продолжим поддерживать этот процесс", - подчеркнул президент ПА ОБСЕ.
Напомним, Совет министров ОБСЕ 1 сентября принял решение о прекращении деятельности Минского процесса и связанных с ним структур. Решение принято в ответ на совместное обращение министров иностранных дел Азербайджана и Армении к действующему председателю ОБСЕ.
I welcome @OSCE Ministerial Council decision to close the Minsk Process following the Joint Appeal of Armenia/Azerbaijan. This historic step, rooted in dialogue, strengthens the path to lasting peace in South Caucasus. We will continue to support this process. 🇦🇲🤝🇦🇿 @oscepa— Pere Joan Pons Sampietro (@perejoanpons) September 1, 2025