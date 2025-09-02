ATƏT PA-nın Prezidenti Minsk prosesinin bağlanması ilə bağlı qərarı alqışlayıb
- 02 sentyabr, 2025
- 11:32
ATƏT PA-nın Prezidenti Pere Joan Pons ATƏT Nazirlər Şurasının Azərbaycan və Ermənistanın birgə müraciətindən sonra Minsk prosesinin bağlanması ilə bağlı qərarını alqışlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X"də yazıb.
"Kökləri dialoqa əsaslanan bu tarixi addım Cənubi Qafqazda davamlı sülhə gedən yolu gücləndirir. Biz bu prosesi dəstəkləməyə davam edəcəyik",-deyə ATƏT PA prezidenti vurğulayıb.
I welcome @OSCE Ministerial Council decision to close the Minsk Process following the Joint Appeal of Armenia/Azerbaijan. This historic step, rooted in dialogue, strengthens the path to lasting peace in South Caucasus. We will continue to support this process. 🇦🇲🤝🇦🇿 @oscepa— Pere Joan Pons Sampietro (@perejoanpons) September 1, 2025
