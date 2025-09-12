ПА ОБСЕ приветствует процессы на Южном Кавказе
Внешняя политика
- 12 сентября, 2025
- 19:50
Парламентская ассамблея ОБСЕ приветствует дипломатические процессы на Южном Кавказе.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель ПА ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро, выступая перед Постоянным Советом ОБСЕ в Вене.
Он также заявил, что вновь приветствует историческое совместное обращение Армении и Азербайджана о закрытии Минской группы ОБСЕ.
"Надеюсь, что это поспособствует улучшению единого бюджета. Хотел бы сказать обеим сторонам, что ваш регион может превратиться в стратегический центр между Востоком и Западом, Севером и Югом. Мир приносит процветание, а единство меняет регионы", - отметил Сампьетро.
