ПА ОБСЕ приветствует процессы на Южном Кавказе

Парламентская ассамблея ОБСЕ приветствует дипломатические процессы на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ПА ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро, выступая перед Постоянным Советом ОБСЕ в Вене.

Он также заявил, что вновь приветствует историческое совместное обращение Армении и Азербайджана о закрытии Минской группы ОБСЕ.

"Надеюсь, что это поспособствует улучшению единого бюджета. Хотел бы сказать обеим сторонам, что ваш регион может превратиться в стратегический центр между Востоком и Западом, Севером и Югом. Мир приносит процветание, а единство меняет регионы", - отметил Сампьетро.