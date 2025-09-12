İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    • 12 sentyabr, 2025
    • 19:36
    ATƏT Parlament Assambleyası Cənubi Qafqazdakı prosesləri alqışlayır

    ATƏT Parlament Assambleyası Cənubi Qafqazdakı diplomatik prosesləri alqışlayır. 

    "Report" xəbər verir ki, bunu ATƏT Parlament Assambleyasının Prezidenti Pere Xuan Pons Sampyetro (Pere Joan Pons Sampietro) Vyada ATƏT-in Daimi Şurasının Prezidenti kimi ilk müraciəti zamanı deyib.

    O, həmçinin Ermənistan və Azərbaycanın ATƏT-in Minsk qrupunun bağlanması ilə bağlı tarixi birgə müraciətini bir daha alqışladığını bəyan edib:

    "Ümid edirəm ki, bu, vahid büdcənin yaxşılaşdırılması istiqamətində bir addım olacaq. Hər iki tərəfə demək istərdim ki, sizin region Şərqlə Qərb, Şimalla Cənub arasında strateji mərkəzə çevrilə bilər. Sülh rifah gətirir. Birlik isə regionları dəyişdirir".

    Azərbaycan Ermənistan ATƏT Parlamen Assambleyası
    ПА ОБСЕ приветствует процессы на Южном Кавказе

