Чавушоглу: Отношения Турции и Азербайджана находятся на высоком уровне во всех сферах

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с находящимся с визитом в Баку министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Как сообщает Report, по итогам встречи глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил журналистам о том, что проинформировал турецкого коллегу о ходе переговорного процесса вокруг нагорно-карабахского урегулирования.

Э. Мамедъяров напомнил про визиты российских делегаций, которые отметили важность продвижения вопроса урегулирования этого конфликта.

"Когда в последний раз сопредседатели посетили регион, была выдвинута идея встречи президентов. Мы поддержали эту идею. Надеюсь, что до конца года эта встреча состоится", - заявил глава МИД Азербайджана.

В свою очередь глава МИД Турции М. Чавушоглу поздравил Азербайджан с прошедшими в стране парламентскими выборами 1 ноября, отметив, что международные организации высоко оценили их проведение.

М. Чавушоглу подчеркнул, что отношения Турции и Азербайджана находятся на высоком уровне во всех сферах.

Комментируя вопрос о прошедшей накануне в поселке Нардаран операции, министр иностранных дел Турции выразил соболезнования в связи с гибелью двух полицейских. Он отметил, что Турция готова делиться с Азербайджаном опытом в плане борьбы с терроризмом, так как Турция также сталкивается с этой проблемой.