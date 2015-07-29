Посольство Ирана внесло ясность по поводу информации об отменене виз для граждан Азербайджана

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Посольство Ирана в Азербайджане внесло ясность по поводу информации о том, что Иран отменил визы для граждан Азербайджана.

Как сообщили Report в посольстве, эта информация не верна и носит характер напоминания.

В посольстве также отметили, что вопрос увеличения срока пребывания в стране более, чем 15 дней может быть обсужден в будущем между странами.

Отметим, что ряд СМИ со ссылкой на иранскую газету Kayhan сообщили, что для развития туристического сектора Иран отменил визы для граждан семи государств, включая Азербайджан. При этом, разрешенный срок пребывания в стране увеличен с 15 до 90 дней.

Согласно нынешним правилам, гражданам Азербайджана не требуется виза для туристических поездок. Срок пребывания в стране ограничивается 2 неделями.