ОТГ поздравила Азербайджан с 5-й годовщиной Победы
Внешняя политика
- 07 ноября, 2025
- 18:47
Организация тюркских государств (ОТГ) поздравила Азербайджан с пятой годовщиной Победы в Отечественной войне.
Как сообщает Report, соответствующее сообщение опубликовано на странице организации в социальной сети X.
"С гордостью вспоминаем проявленные героизм и дух единства азербайджанского народа и Вооруженных сил, обеспечивших освобождение города Шуша, восстановление территориальной целостности Азербайджана и исторической справедливости в 44-дневной Отечественной войне", - говорится в публикации.
Последние новости
19:05
СК Армении подал ходатайство об аресте Ваана Керобяна - ОБНОВЛЕНО-2В регионе
18:47
ОТГ поздравила Азербайджан с 5-й годовщиной ПобедыВнешняя политика
18:44
Азербайджан и Узбекистан и обсудили цифровизацию нотариальной системыВнешняя политика
18:34
Украина вошла в исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025–2029 годыДругие страны
18:29
Фото
ANAMA обсудило вопросы сотрудничества с чилийским дипломатомВнутренняя политика
18:21
Венгрия может закупить американский СПГ на $600 млнДругие страны
18:19
Фото
В Лондоне состоялся концерт ко Дню Победы АзербайджанаВнешняя политика
18:16
Фото
В Академии Global Media Group стартовала новая программа для молодых журналистовМедиа
18:08
Фото
Видео