ОТГ поздравила Азербайджан с 5-й годовщиной Победы

Организация тюркских государств (ОТГ) поздравила Азербайджан с пятой годовщиной Победы в Отечественной войне.

Как сообщает Report, соответствующее сообщение опубликовано на странице организации в социальной сети X.

"С гордостью вспоминаем проявленные героизм и дух единства азербайджанского народа и Вооруженных сил, обеспечивших освобождение города Шуша, восстановление территориальной целостности Азербайджана и исторической справедливости в 44-дневной Отечественной войне", - говорится в публикации.