TDT Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib
Xarici siyasət
- 07 noyabr, 2025
- 18:41
Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun "X" hesabında paylaşım edilib.
"44 günlük Vətən müharibəsində Şuşanın azad edilməsini, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və tarixi ədalətin bərpasını təmin edən Azərbaycan xalqının və Silahlı Qüvvələrinin nümayiş etdirdiyi qəhrəmanlıq və birlik ruhunu qürurla yad edirik", - paylaşımda bildirilib.
Son xəbərlər
18:48
Diaspor Komitəsində "Zəfərimiz dünyada" adlı tədbir təşkil olunubDiaspor
18:46
Misli Premyer Liqasında XI turun daha bir oyunu keçirilibKomanda
18:41
TDT Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edibXarici siyasət
18:34
Pəncəli Teymurov və Vaqif Qurbanovun ailə üzvlərinə Prezidentin aylıq təqaüdü təyin edilibSosial müdafiə
18:33
Foto
İlqar Musayev: "Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi müdafiə sisteminin həlledici hissəsidir"İKT
18:31
Video
Şuşa sakini: Doğma şəhər haqqında fikirləşmədiyim gün olmayıbMultimedia
18:29
XİN başçısı: Aİ-yə üzvlük prosesinin dayandırılmasında Gürcüstan günahkar deyilRegion
18:15
ICGB və Şərqi Avropanın 5 ölkəsinin qaz operatorları Ukraynaya qaz tədarükünün yeni marşrutlarını işə salırlarEnergetika
18:12