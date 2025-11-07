İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    TDT Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 07 noyabr, 2025
    • 18:41
    TDT Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

    Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun "X" hesabında paylaşım edilib.

    "44 günlük Vətən müharibəsində Şuşanın azad edilməsini, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və tarixi ədalətin bərpasını təmin edən Azərbaycan xalqının və Silahlı Qüvvələrinin nümayiş etdirdiyi qəhrəmanlıq və birlik ruhunu qürurla yad edirik", - paylaşımda bildirilib.

    TDT Azərbaycan Zəfər Günü Zəfərin 5-ci ili
    ОТГ поздравила Азербайджан с 5-й годовщиной Победы

    Son xəbərlər

    18:48

    Diaspor Komitəsində "Zəfərimiz dünyada" adlı tədbir təşkil olunub

    Diaspor
    18:46

    Misli Premyer Liqasında XI turun daha bir oyunu keçirilib

    Komanda
    18:41

    TDT Zəfərin 5-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    18:34

    Pəncəli Teymurov və Vaqif Qurbanovun ailə üzvlərinə Prezidentin aylıq təqaüdü təyin edilib

    Sosial müdafiə
    18:33
    Foto

    İlqar Musayev: "Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi müdafiə sisteminin həlledici hissəsidir"

    İKT
    18:31
    Video

    Şuşa sakini: Doğma şəhər haqqında fikirləşmədiyim gün olmayıb

    Multimedia
    18:29

    XİN başçısı: Aİ-yə üzvlük prosesinin dayandırılmasında Gürcüstan günahkar deyil

    Region
    18:15

    ICGB və Şərqi Avropanın 5 ölkəsinin qaz operatorları Ukraynaya qaz tədarükünün yeni marşrutlarını işə salırlar

    Energetika
    18:12

    Dağıstanda 4 nəfərin öldüyü helikopter qəzası faciə kimi qiymətləndirilib - YENİLƏNİB-2

    Region
    Bütün Xəbər Lenti