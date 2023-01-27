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Генсек ОТГ осудил нападение на посольство Азербайджана в Иране

Генсек ОТГ осудил нападение на посольство Азербайджана в Иране «Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран 27 января 2023 года, убийство начальника службы безопасности посольства и ранение д
Внешняя политика
27 января 2023 г. 13:19
Генсек ОТГ осудил нападение на посольство Азербайджана в Иране

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев решительно осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом говорится в заявлении генерального секретаря организации.

ОТГ призвала иранские власти провести тщательное расследование этого нападения и привлечь виновных к ответственности.

"Сегодня мы приносим глубочайшие соболезнования семье погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в сообщении.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование.

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Версия на английском языке OTS Secretary General condemns attack on Azerbaijani embassy in Tehran - STATEMENT
Версия на азербайджанском языке TDT-nin Baş katibi Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə hücumu pisləyib - BƏYANAT

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