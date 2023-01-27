Генсек ОТГ осудил нападение на посольство Азербайджана в Иране

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев решительно осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.
Как сообщает турецкое бюро Report, об этом говорится в заявлении генерального секретаря организации.
ОТГ призвала иранские власти провести тщательное расследование этого нападения и привлечь виновных к ответственности.
"Сегодня мы приносим глубочайшие соболезнования семье погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в сообщении.
Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.
Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.
В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование.