Отчет о незаконной экономической и иной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана распространен в ООН

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Отчет министерства иностранных дел Азербайджана “Незаконная экономическая и иная деятельность на оккупированных территориях Азербайджана” распространен как документ под номером A/70/1016-S/2016/711 Генассамблеи и Совета безопасности ООН в соответствии с пунктом “Ситуация на оккупированных землях Азербайджана”, включенным в повестку 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Как передает Report, об этом заявил глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Представленный в марте этого года отчет “Незаконная экономическая и иная деятельность на оккупированных территориях Азербайджана” составлен на основе сведений из армянских источников. В отчете нашли отражение достаточные доказательства заселения игнорирующей нормы международного права армянской стороной оккупированных земель, варварская эксплуатация, разграбление личного и государственного имущества, памятников материальной культуры, а также незаконная торговая деятельность.

В отчете также представлены доказательства вывоза природных ресурсов Азербайджана через азербайджано-армянскую границу вдоль оккупированных территорий, в том числе, что Армения играет роль транспортного пункта, через который на мировые рынки вывозится произведенная на оккупированных землях Азербайджана продукция, а также минеральное сырье и другие ресурсы. Факты показывают, что, несмотря на нынешние усилия по политическому урегулированию конфликта, Армения продолжает политику открытой аннексии азербайджанских территорий.