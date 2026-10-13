От имени президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь президента Лаоса

13 октября от имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита.

Как сообщает Report, после обеда главы государств Азербайджана и Лаоса, а также заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан ознакомились с фотографиями, сделанными в 1986 году в ходе визита в Лаос общенационального лидера Гейдара Алиева, занимавшего тогда пост первого заместителя председателя Совета Министров СССР, во время его встречи с тогдашним председателем Совета Министров Лаосской Народно-Демократической Республики Кейсоном Фомвиханом.

Отметим, что Кейсон Фомвихан - отец нынешнего заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Лаоса Тонгсавана Фомвихана.