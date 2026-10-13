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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    От имени президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь президента Лаоса

    Внешняя политика
    • 13 октября, 2026
    • 13:47
    От имени президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь президента Лаоса

    13 октября от имени президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный обед в честь президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита.

    Как сообщает Report, после обеда главы государств Азербайджана и Лаоса, а также заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан ознакомились с фотографиями, сделанными в 1986 году в ходе визита в Лаос общенационального лидера Гейдара Алиева, занимавшего тогда пост первого заместителя председателя Совета Министров СССР, во время его встречи с тогдашним председателем Совета Министров Лаосской Народно-Демократической Республики Кейсоном Фомвиханом.

    Отметим, что Кейсон Фомвихан - отец нынешнего заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Лаоса Тонгсавана Фомвихана.

    От имени президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь президента Лаоса
    От имени президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь президента Лаоса
    От имени президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь президента Лаоса
    От имени президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь президента Лаоса
    От имени президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь президента Лаоса
    От имени президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь президента Лаоса
    От имени президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь президента Лаоса
    От имени президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь президента Лаоса

    Ильхам Алиев Тхонглун Сисулит Азербайджано-лаосские отношения
    Фото
    İlham Əliyevin adından Laos Prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verilib
    Фото
    Official luncheon hosted on behalf of President Ilham Aliyev in honor of President of Laos
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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