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    İlham Əliyevin adından Laos Prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verilib

    Xarici siyasət
    • 13 oktyabr, 2026
    • 13:43
    İlham Əliyevin adından Laos Prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verilib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin adından Laos Prezidenti Thonqlun Sisulitin şərəfinə oktyabrın 13-də rəsmi nahar verilib.

    "Report" xəbər verir ki, nahardan sonra Azərbaycanın və Laosun dövlət başçıları, həmçinin Laosun Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Tonqsavan Fomfihan Ümummilli Lider Heydər Əliyevin SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini vəzifəsində çalışdığı zaman 1986-cı ildə Laosa səfəri çərçivəsində Laos Nazirlər Sovetinin ovaxtkı sədri Keyson Fomfihanla görüşü zamanı çəkilmiş fotolara baxdılar.

    Qeyd edək ki, Keyson Fomfihan Laosun Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Tonqsavan Fomfihanın atasıdır.

    İlham Əliyevin adından Laos Prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verilib
    İlham Əliyevin adından Laos Prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verilib
    İlham Əliyevin adından Laos Prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verilib
    İlham Əliyevin adından Laos Prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verilib
    İlham Əliyevin adından Laos Prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verilib
    İlham Əliyevin adından Laos Prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verilib
    İlham Əliyevin adından Laos Prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verilib
    İlham Əliyevin adından Laos Prezidentinin şərəfinə rəsmi nahar verilib
    İlham Əliyev Thonqlun Sisulit Azərbaycan-Laos münasibətləri
    Foto
    От имени президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь президента Лаоса
    Foto
    Official luncheon hosted on behalf of President Ilham Aliyev in honor of President of Laos
    44 - Tezliklə
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