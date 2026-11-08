От имени Ильхама Алиева в честь президента Турции дан официальный прием

В Ханкенди 8 ноября от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан Алиевой был дан официальный прием в честь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги Эмине Эрдоган.

Как сообщает Report, на приеме была представлена концертная программа.

Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, члены их семьи, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган встретились и сфотографировались с деятелями искусств, а также с героями Отечественной войны, военнослужащими, награжденными орденами "Карабах" и "Зафар".