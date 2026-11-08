Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    От имени Ильхама Алиева в честь президента Турции дан официальный прием

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 20:43
    От имени Ильхама Алиева в честь президента Турции дан официальный прием

    В Ханкенди 8 ноября от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан Алиевой был дан официальный прием в честь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги Эмине Эрдоган.

    Как сообщает Report, на приеме была представлена концертная программа.

    Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, члены их семьи, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган встретились и сфотографировались с деятелями искусств, а также с героями Отечественной войны, военнослужащими, награжденными орденами "Карабах" и "Зафар".

    От имени Ильхама Алиева в честь президента Турции дан официальный прием
    От имени Ильхама Алиева в честь президента Турции дан официальный прием
    От имени Ильхама Алиева в честь президента Турции дан официальный прием
    От имени Ильхама Алиева в честь президента Турции дан официальный прием
    От имени Ильхама Алиева в честь президента Турции дан официальный прием
    От имени Ильхама Алиева в честь президента Турции дан официальный прием
    От имени Ильхама Алиева в честь президента Турции дан официальный прием
    От имени Ильхама Алиева в честь президента Турции дан официальный прием
    От имени Ильхама Алиева в честь президента Турции дан официальный прием

    Ильхам Алиев Мехрибан Алиева Реджеп Тайип Эрдоган Эмине Эрдоган Ханкенди
    Фото
    Prezident İlham Əliyevin adından Türkiyə Prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib
    Фото
    Official banquet hosted in honor of President of Türkiye on behalf of President Ilham Aliyev
    44 filmi
    44 filmi

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