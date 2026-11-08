Prezident İlham Əliyevin adından Türkiyə Prezidentinin şərəfinə rəsmi ziyafət verilib
Xarici siyasət
- 08 noyabr, 2026
- 20:34
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Xankəndidə noyabrın 8-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın adından Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın və xanımı Əminə Ərdoğanın şərəfinə rəsmi ziyafət verilib.
"Report" xəbər verir ki, ziyafətdə konsert proqramı təqdim olunub.
Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, ailə üzvləri, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və xanımı Əminə Ərdoğan incəsənət xadimləri, həmçinin Vətən Müharibəsi qəhrəmanları, "Qarabağ" və "Zəfər" ordenləri ilə təltif edilmiş hərbi qulluqçularla görüşüb, foto çəkdiriblər.
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