Организатор: Карабах уже посетили более 600 известных путешественников

На сегодняшний день Карабах посетили более 600 всемирно известных путешественников.

Как сообщает Report, об этом заявил Мехрадж Махмудов, организатор визитов иностранных гостей в Карабах.

Он рассказал, что основная цель этих поездок - демонстрация бизнес-потенциала Карабаха.

"Путешественники также доносят до мира через публикации в социальных сетях информацию о разрушениях, которые были учинены армянами в Карабахе, а также о восстановительных работах, проводимых после освобождения", - добавил он.

Махмудов подчеркнул, что иностранные гости побывали также в Карабахском университете: "Среди гостей есть ученые различных степеней, которые в будущем могут читать лекции в этом вузе".