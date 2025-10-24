Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Организатор: Карабах уже посетили более 600 известных путешественников

    Организатор: Карабах уже посетили более 600 известных путешественников

    На сегодняшний день Карабах посетили более 600 всемирно известных путешественников.

    Как сообщает Report, об этом заявил Мехрадж Махмудов, организатор визитов иностранных гостей в Карабах.

    Он рассказал, что основная цель этих поездок - демонстрация бизнес-потенциала Карабаха.

    "Путешественники также доносят до мира через публикации в социальных сетях информацию о разрушениях, которые были учинены армянами в Карабахе, а также о восстановительных работах, проводимых после освобождения", - добавил он.

    Махмудов подчеркнул, что иностранные гости побывали также в Карабахском университете: "Среди гостей есть ученые различных степеней, которые в будущем могут читать лекции в этом вузе".

