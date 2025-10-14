Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Орбан: За мирным соглашением по Газе должно последовать урегулирование в Европе

    Внешняя политика
    • 14 октября, 2025
    • 01:37
    Орбан: За мирным соглашением по Газе должно последовать урегулирование в Европе

    После установления мира на Ближнем Востоке должно последовать урегулирование в Европе.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принимавший участие в саммите мира в египетском Шарм-эш-Шейхе, который состоялся по случаю официального заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа.

    "Оружие смолкло, заложники освобождены, и на Ближнем Востоке воцарился долгожданный мир. Президент США Дональд Трамп добился этого! Теперь очередь Европы", - отметил венгерский премьер.

    По его словам, успех Трампа доказывает, что "мы никогда не должны отказываться от переговоров".

    "Без переговоров мира не будет. Нам, европейцам, пора последовать примеру президента Трампа!" - указал Орбан.

    Напомним, что лидеры США, Турции, Катара и Египта на полях международного Саммита по установлению мира на Ближнем Востоке подписали 13 октября в Шарм-эш-Шейхе итоговое соглашение о прекращении огня в Секторе Газа.

    Виктор Орбан мирный план по Газе
    Orban: Avropalıların Trampdan nümunə götürməyinin vaxtıdır

    Последние новости

    01:48

    Айхан Аббасов: У нынешней сборной Азербайджана хороший потенциал

    Футбол
    01:37

    Орбан: За мирным соглашением по Газе должно последовать урегулирование в Европе

    Внешняя политика
    01:20

    Al Arabiya: В ХАМАС считают вопрос разоружения движения преувеличенным

    Другие страны
    00:59

    В еврозоне прошли очередные матчи отборочного цикла ЧМ-2026

    Футбол
    00:43
    Фото
    Видео

    ЧМ-2026: Азербайджан на выезде уступил Украине в матче отбора

    Футбол
    00:18

    NYT: Разлом тектонической плиты у побережья США грозит крупнейшим землетрясением

    Другие страны
    00:02
    Фото
    Видео

    Президент Ильхам Алиев принял участие в Саммите мира по Ближнему Востоку ОБНОВЛЕНО-4 ВИДЕО

    Внешняя политика
    23:53

    При ударе беспилотниками ВС РФ по Константиновке погибли два человека

    Другие страны
    23:43

    ХАМАС считает обмен пленными важным шагом на пути освобождения Палестины

    Другие страны
    Лента новостей