Orban: Avropalıların Trampdan nümunə götürməyinin vaxtıdır
Xarici siyasət
- 14 oktyabr, 2025
- 01:20
"Silahlar susdu, girovlar azad edildi və Yaxın Şərqdə çoxdan gözlənilən sülh gəldi. ABŞ Prezidenti Donald Tramp buna nail oldu! İndi növbə Avropadadır".
"Report" xəbər verir ki, bunu Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban deyib.
"Prezident Trampın uğuru sübut edir ki, biz heç vaxt danışıqlardan əl çəkməməliyik. Danışıqlar olmadan sülh də olmayacaq. Biz avropalıların Prezident Trampdan nümunə götürməyinin vaxtıdır!", - deyə Orban qeyd edib.
