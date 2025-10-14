İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Orban: Avropalıların Trampdan nümunə götürməyinin vaxtıdır

    Xarici siyasət
    • 14 oktyabr, 2025
    • 01:20
    Orban: Avropalıların Trampdan nümunə götürməyinin vaxtıdır

    "Silahlar susdu, girovlar azad edildi və Yaxın Şərqdə çoxdan gözlənilən sülh gəldi. ABŞ Prezidenti Donald Tramp buna nail oldu! İndi növbə Avropadadır".

    "Report" xəbər verir ki, bunu Macarıstanın Baş naziri Viktor Orban deyib.

    "Prezident Trampın uğuru sübut edir ki, biz heç vaxt danışıqlardan əl çəkməməliyik. Danışıqlar olmadan sülh də olmayacaq. Biz avropalıların Prezident Trampdan nümunə götürməyinin vaxtıdır!", - deyə Orban qeyd edib.

    Орбан: За мирным соглашением по Газе должно последовать урегулирование в Европе

