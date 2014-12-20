Опрос: большинство жителей Британии выступают за выход страны из ЕС

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Большинство британцев проголосовало бы за выход Великобритании из ЕС, если бы референдум проводился сейчас, показал соцопрос исследовательского института OpinionWay, проведенный по заказу газеты Le Figaro.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон неоднократно заявлял о намерении провести в 2017 году референдум о сохранении членства страны в ЕС.

По данным опроса, в данный момент за выход Великобритании из состава ЕС готовы проголосовать 42% британцев, в то время как за сохранение членства в ЕС выступают 37%.

Кроме того, опрос выявил, что в Нидерландах значительно число тех, кто выступает за выход страны из ЕС. За прекращение членства в ЕС высказались 39% голландцев, в то время как лишь 41% с ними не согласились.

Меньше всего желающих выйти из состава ЕС оказалось в Испании (17% против 67%), в Германии (22% против 64%) и во Франции (22% против 55%), сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".