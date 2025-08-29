    Ильхам Алиев Украина ШОС США меморандум

    Внешняя политика
    • 29 августа, 2025
    • 21:54
    Определены сферы сотрудничества между Азербайджаном и США.

    Как передает Report, это отражено в Меморандуме о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Стратегической рабочей группы в целях подготовки Хартии стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и США.

    Согласно меморандуму, стороны намерены сотрудничать в ряде сфер, включая, но не ограничиваясь следующими:

    Расширение инвестиций в энергетический сектор и развитие инфраструктуры региональных связей;

    Укрепление сотрудничества в области обороны и борьбы с терроризмом;

    Развитие регионального экономического и торгового взаимодействия;

    Развитие партнерств в сфере искусственного интеллекта и инвестиций в цифровую инфраструктуру.

