Определены сферы сотрудничества между Азербайджаном и США
- 29 августа, 2025
- 21:54
Определены сферы сотрудничества между Азербайджаном и США.
Как передает Report, это отражено в Меморандуме о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Стратегической рабочей группы в целях подготовки Хартии стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и США.
Согласно меморандуму, стороны намерены сотрудничать в ряде сфер, включая, но не ограничиваясь следующими:
Расширение инвестиций в энергетический сектор и развитие инфраструктуры региональных связей;
Укрепление сотрудничества в области обороны и борьбы с терроризмом;
Развитие регионального экономического и торгового взаимодействия;
Развитие партнерств в сфере искусственного интеллекта и инвестиций в цифровую инфраструктуру.