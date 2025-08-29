    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Azərbaycanla ABŞ arasında əməkdaşlıq sahələri açıqlanıb

    Xarici siyasət
    • 29 avqust, 2025
    • 21:42
    Azərbaycanla ABŞ arasında əməkdaşlıq sahələri açıqlanıb

    Azərbaycan Respublikası ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında əməkdaşlıq sahələri açıqlanıb

    "Report" xəbər verir ki, bu, Azərbaycan Respublikası ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyasının hazırlanması məqsədilə Strateji İşçi Qrupunun yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Amerika Birləşmiş Ştatları Hökuməti arasında Anlaşma Memorandumunda əksini tapıb.

    Memoranduma əsasən iştirakçılar aşağıdakılar daxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmayaraq, bir sıra sahələrdə əməkdaşlıq etmək niyyətindədirlər:

    Enerji sahəsində sərmayələrin və regional bağlantılar üzrə infrastrukturun genişləndirilməsi;

    Müdafiə və terrorizmə qarşı mübarizə sahəsində daha möhkəm əməkdaşlığın qurulması;

    Regional iqtisadi və ticarət əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi;

    Süni intellekt üzrə tərəfdaşlıqların və rəqəmsal infrastruktur sahəsində sərmayələrin inkişaf etdirilməsi.

    Azərbaycan   ABŞ   Anlaşma memorandumu  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Определены сферы сотрудничества между Азербайджаном и США

