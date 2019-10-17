Посол: Операцией "Источник мира" Турция отстаивает свою безопасность

Целью операции "Источник мира" ("Barış pınarı") является зачистка севера Сирии от террористических группировок.

По сообщению местного бюро Report, об этом на брифинге заявила посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган.

По ее словам, речь идет о террористах ПКК, YPG и ИГИЛ: "Операция также нацелена на обеспечение безопасности турецких границ".

Посол отметила, что, проводя операцию "Источник мира", Турция отстаивает свою безопасность: "Мы не просто верим в свою правоту, мы абсолютно в ней убеждены".

Посол подчеркнула, что все политические силы в Турции поддерживают эту операцию.