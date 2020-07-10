ООН начинает проработку инициированной Азербайджаном спецсессии ГА

10 июля начинается процедурное оформление тех правил, которыми будут руководствоваться при созыве спецсессии

Проработка инициированной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите Движения неприсоединения спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по коронавирусу начинается в ООН 10 июля. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе участия в международном научно-практическом форуме "Примаковские чтения".

"Мы, конечно же, знаем, что по инициативе Движения неприсоединения - а его в этом году возглавляет Азербайджан - будет созвана специальная сессия ГА по тематике COVID-19, но она состоится чуть позже, - сказал он. - Сегодня, 10 июля, только начинается процедурное оформление тех правил, которыми будут руководствоваться при созыве специальной сессии, поскольку в условиях коронавирусной инфекции все мероприятия, созываемые в непривычном дистанционном формате, подлежат согласованию с точки зрения организационно-процедурных моментов, поэтому сегодня будут обсуждаться только процедурные моменты, а сама дата созыва специальной сессии пока еще не обозначена".

Лавров при этом отметил, что в ООН уже удалось достичь определенных результатов в работе над вопросами, связанными с пандемией. "Я не думаю, что мы имеем основания называть ООН нерасторопной, запоздавшей с реакцией на вызовы COVID-19. Если говорить о Генеральной Ассамблее, она уже дважды собиралась. На раннем этапе этой ситуации было принято две резолюции, посвященных задачам мирового сообщества по борьбе с коронавирусной тематикой, - продолжил он. - Совсем недавно Совет Безопасности принял, наконец, резолюцию по COVID-19", - заявил глава МИД РФ.

Напомним, президент Ильхам Алиев во время выступления 4 мая на онлайн-саммите Движения неприсоединения с целью борьбы с пандемией выдвинул предложение о проведении в формате видеоконференции специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом на уровне глав государств и правительств.

Предложение было единогласно согласовано в Нью-Йорке между 120 странами - членами Движения неприсоединения.