ООН начинает проработку инициированной Азербайджаном спецсессии ГА

Проработка инициированной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите Движения неприсоединения спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по коронавирусу начинается в ООН 10 июля. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе участия в международном научно-практическом форуме "Примаковские чтения".
"Мы, конечно же, знаем, что по инициативе Движения неприсоединения - а его в этом году возглавляет Азербайджан - будет созвана специальная сессия ГА по тематике COVID-19, но она состоится чуть позже, - сказал он. - Сегодня, 10 июля, только начинается процедурное оформление тех правил, которыми будут руководствоваться при созыве специальной сессии, поскольку в условиях коронавирусной инфекции все мероприятия, созываемые в непривычном дистанционном формате, подлежат согласованию с точки зрения организационно-процедурных моментов, поэтому сегодня будут обсуждаться только процедурные моменты, а сама дата созыва специальной сессии пока еще не обозначена".
Лавров при этом отметил, что в ООН уже удалось достичь определенных результатов в работе над вопросами, связанными с пандемией. "Я не думаю, что мы имеем основания называть ООН нерасторопной, запоздавшей с реакцией на вызовы COVID-19. Если говорить о Генеральной Ассамблее, она уже дважды собиралась. На раннем этапе этой ситуации было принято две резолюции, посвященных задачам мирового сообщества по борьбе с коронавирусной тематикой, - продолжил он. - Совсем недавно Совет Безопасности принял, наконец, резолюцию по COVID-19", - заявил глава МИД РФ.
Напомним, президент Ильхам Алиев во время выступления 4 мая на онлайн-саммите Движения неприсоединения с целью борьбы с пандемией выдвинул предложение о проведении в формате видеоконференции специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом на уровне глав государств и правительств.
Предложение было единогласно согласовано в Нью-Йорке между 120 странами - членами Движения неприсоединения.