Омуралиев: ОТГ объединяет более 65 механизмов сотрудничества

В рамках Организации тюркских государств (ОТГ) действует более 65 механизмов сотрудничества, охватывающих внешнюю политику, торговлю, туризм, сельское хозяйство, образование и научные исследования.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

По его словам, в систему тюркского сотрудничества входит широкий спектр структур и организаций, включая Тюркскую академию.

"Сегодня мы объединяем более 65 механизмов сотрудничества - от советов глав государств и министров иностранных дел до отраслевых структур. Это относительно новая система, которая продолжает развиваться. Эти механизмы охватывают широкий круг направлений, включая внешнюю политику, торговлю, туризм, сельское хозяйство, образование и научные исследования", - сказал Омуралиев.

Он отметил, что современный мир становится все более взаимосвязанным, а тюркский мир получает все более широкое международное признание. По его словам, сотрудничество между странами также демонстрирует значительный рост.

"Например, объем торговли в 2021 году составлял около $9 млрд, а сегодня он достиг почти $200 млрд", - сообщил Омуралиев.

Он также подчеркнул значение технологических сетей и цифровых технологий, которые создают новые возможности для компаний стран - участниц ОТГ и могут обеспечить дополнительные преимущества в глобальном контексте.

Омуралиев добавил, что страны Центральной Азии, Турция и другие государства развивают партнерские отношения с такими странами, как Индия и США.

"Мы уделяем большое внимание вопросам развития и расширения партнерских связей", - заключил он.