Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Омуралиев: ОТГ объединяет более 65 механизмов сотрудничества

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 13:40
    Омуралиев: ОТГ объединяет более 65 механизмов сотрудничества

    В рамках Организации тюркских государств (ОТГ) действует более 65 механизмов сотрудничества, охватывающих внешнюю политику, торговлю, туризм, сельское хозяйство, образование и научные исследования.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

    По его словам, в систему тюркского сотрудничества входит широкий спектр структур и организаций, включая Тюркскую академию.

    "Сегодня мы объединяем более 65 механизмов сотрудничества - от советов глав государств и министров иностранных дел до отраслевых структур. Это относительно новая система, которая продолжает развиваться. Эти механизмы охватывают широкий круг направлений, включая внешнюю политику, торговлю, туризм, сельское хозяйство, образование и научные исследования", - сказал Омуралиев.

    Он отметил, что современный мир становится все более взаимосвязанным, а тюркский мир получает все более широкое международное признание. По его словам, сотрудничество между странами также демонстрирует значительный рост.

    "Например, объем торговли в 2021 году составлял около $9 млрд, а сегодня он достиг почти $200 млрд", - сообщил Омуралиев.

    Он также подчеркнул значение технологических сетей и цифровых технологий, которые создают новые возможности для компаний стран - участниц ОТГ и могут обеспечить дополнительные преимущества в глобальном контексте.

    Омуралиев добавил, что страны Центральной Азии, Турция и другие государства развивают партнерские отношения с такими странами, как Индия и США.

    "Мы уделяем большое внимание вопросам развития и расширения партнерских связей", - заключил он.

    Кубанычбек Омуралиев Организация тюркских государств (ОТГ) Региональный форум CAMCA
    Ömüralıyev: TDT 65-dən çox əməkdaşlıq mexanizmini birləşdirir
    Omuraliev: Organization of Turkic States unites more than 65 cooperation mechanisms
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    14:14

    Фариз Исмаилзаде: Система образования отстает от технологических изменений в обществе

    Наука и образование
    14:13
    Фото

    Азербайджанские пловцы выступили в квалификационном этапе Кубка мира в Баку

    Индивидуальные
    14:04
    Фото

    В Ходжавенде проходит "День высокопоставленных наблюдателей" учений "Сила единства - 2026"

    Армия
    14:00

    На Медиафоруме СВМДА обсудили роль медиа в укреплении межкультурного диалога

    Внешняя политика
    13:55

    Лекорню созовет кризисное совещание из-за блокировки школ и вузов во Франции

    Другие страны
    13:53
    Фото

    В Баку состоялось мероприятие к 65-й годовщине смерти Бюльбюля

    Kультурная политика
    13:53

    Кубанычбек Омуралиев: Зангезурский коридор важен для транспортных связей Востока и Запада

    Внешняя политика
    13:48
    Фото

    В Баку прошло второе заседание глав оборонно-промышленных структур ОТГ - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    13:48

    Цзян Вэй: Порт Ляньюньган готов изучить возможности инвестиций в логистические объекты Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

    Инфраструктура
    Лента новостей