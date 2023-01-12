Омбудсмен: Незаконная эксплуатация на территории Азербайджана представляет угрозу для всего региона

Мир должен знать, что незаконная эксплуатация на территории Азербайджана представляет угрозу для всего региона.
Об этом турецкому бюро Report заявила находящаяся с визитом в Турции Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева.
Она отметила, что в результате армянской оккупации права наших соотечественников нарушались в течение долгих лет, в связи с чем руководимый ею институт регулярно обращался к международной общественности, омбудсменам различных стран:
"На исконных землях Азербайджана было совершено множество военных преступлений. И сегодня на наших международно признанных территориях осуществляется незаконная эксплуатация. Разумеется, это представляет большую угрозу не только для Азербайджана, но и для всего региона. Считаю, что зарубежные неправительственные организации, экологи и другие соответствующие структуры должны поддержать участников нашей мирной акции протеста".
Напомним, что С.Алиева принимает участие на международной конференции в Анкаре на тему "Будущее прав человека в 21 веке".