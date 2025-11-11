Омбудсмен Азербайджана и ENOC обсудили расширение сотрудничества в защите прав детей

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева провела встречу с председателем Европейской сети омбудсменов по правам детей (ENOC), народным защитником по правам ребенка Молдовы Василе Коройем.

Как сообщает Report, стороны обсудили текущее состояние защиты прав детей и перспективы расширения сотрудничества между аппаратом омбудсмена Азербайджана и ENOC.

Сабина Алиева подчеркнула важность уже существующего взаимодействия с ENOC в области защиты прав и свобод человека, отметив необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества.

Она рассказала о ситуации с правами детей в Азербайджане, в том числе о защите прав детей, пострадавших от войны, и о шагах, предпринимаемых для их социальной реабилитации.

Василе Корой, в свою очередь, отметил высокий уровень сотрудничества с аппаратом омбудсмена Азербайджана и подчеркнул важность углубления взаимодействия в области защиты прав детей.