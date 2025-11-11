Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Омбудсмен Азербайджана и ENOC обсудили расширение сотрудничества в защите прав детей

    Внешняя политика
    • 11 ноября, 2025
    • 16:58
    Омбудсмен Азербайджана и ENOC обсудили расширение сотрудничества в защите прав детей

    Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева провела встречу с председателем Европейской сети омбудсменов по правам детей (ENOC), народным защитником по правам ребенка Молдовы Василе Коройем.

    Как сообщает Report, стороны обсудили текущее состояние защиты прав детей и перспективы расширения сотрудничества между аппаратом омбудсмена Азербайджана и ENOC.

    Сабина Алиева подчеркнула важность уже существующего взаимодействия с ENOC в области защиты прав и свобод человека, отметив необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества.

    Она рассказала о ситуации с правами детей в Азербайджане, в том числе о защите прав детей, пострадавших от войны, и о шагах, предпринимаемых для их социальной реабилитации.

    Василе Корой, в свою очередь, отметил высокий уровень сотрудничества с аппаратом омбудсмена Азербайджана и подчеркнул важность углубления взаимодействия в области защиты прав детей.

    омбудсмен Азербайджан Молдова Сабина Алиева права детей
    Фото
    Səbinə Əliyeva ENOC sədri ilə uşaq hüquqlarının vəziyyətini müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijani ombudsperson meets ENOC president to discuss child rights cooperation

    Последние новости

    17:19

    Эрдоган: Турция находится в тесной координации с Баку и Тбилиси касательно крушения самолета

    Другие
    17:16

    GASA: Турецкий военный самолет исчез с радаров в небе над Грузией

    В регионе
    17:13

    Глава ГКНБ: Кыргызстан отведет тяжелое вооружение от границы

    В регионе
    17:12

    Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкому коллеге

    Внешняя политика
    17:10

    МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

    Внешняя политика
    17:05

    В Джалилабаде состоялось открытие родника в честь шехида

    Внутренняя политика
    17:04

    Глава МВД Грузии направился на место крушения самолета ВВС Турции - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    17:02

    Кыргызстан намерен на полгода ограничить ввоз электронных сигарет

    В регионе
    17:00

    Рэнкинг НБКО Азербайджана по (чистой) прибыли (убытку) (2024)

    Финансы
    Лента новостей