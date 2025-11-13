Около 40 студентов будут возвращены в Азербайджан из-за отказа во въезде в Молдову - ОФИЦИАЛЬНО

Около 40 азербайджанских студентов, которым отказано во въезде в Молдову, будут возвращены на родину.

Об этом в ответ на запрос Report заявил начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что посольство Азербайджана в Молдове осведомлено о ситуации, и этим молодым людям была оказана всяческая поддержка:

"Молдавская сторона не разрешила въезд в страну азербайджанским студентам, направляющимся на обучение в Украину, из-за неправильного оформления документов о зачислении в университет. Студенты будут возвращены обратно в Азербайджан".

Напомним, что согласно информации, распространенной в социальных сетях, около 40 азербайджанских студентов столкнулись с неожиданной проблемой в международном аэропорту Кишинева. Им не разрешили въезд в Молдову.