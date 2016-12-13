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    Посольство: Почти все проживающие в Азербайджане граждане Румынии проголосовали на выборах

    Все проживающие в Азербайджане граждане Румынии, поняв важность голосования, пришли на избирательный участок

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Приблизительно 30 граждан Румынии, проживающие в Азербайджане, проголосовали на парламентских выборах на избирательном участке, открытом в посольстве этой страны. Об этом Report сообщили в посольстве Румынии.

    "Можно сказать, что все проживающие в Азербайджане граждане Румынии, поняв важность голосования, пришли на избирательный участок", - отметили в посольстве.

    Напомним, победу на парламентских выборах в Румынии 11 декабря одержали две ведущие партии страны - Социал-демократическая и Национал-либеральная партии Румынии.

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