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ОИС: В наши дни оскверняются священные писания, совершаются нападения на храмы

ОИС: В наши дни оскверняются священные писания, совершаются нападения на храмы
Внешняя политика
8 марта 2024 г. 10:53
ОИС: В наши дни оскверняются священные писания, совершаются нападения на храмы

В наши дни в мире священные писания оскверняются, а религиозные храмы подвергаются нападениям.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) по политическим вопросам Юсеф Алдобеи на проходящей в Баку международной конференции "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

Он сказал, что с подобными инцидентами нужно бороться сообща.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы бороться с этой неприязнью. ОИС ждет результатов от сегодняшнего мероприятия. Каждый человек имеет право на мирное существование", - сказал Ю.Алдобеи.

Он поблагодарил Азербайджан за организацию подобной конференции.

"ОИС призывает международные организации и представителей общественности поддержать борьбу с исламофобией, потому что ислам не имеет ничего общего с происходящими в мире негативными событиями", - добавил он.

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Версия на английском языке OIC representative stresses desecration of sacred texts and sanctuaries
Версия на азербайджанском языке İƏT rəsmisi: Bu günlərdə dini mətnlər, müqəddəs yazılar murdarlanır, ibadət yerlərinə basqınlar edilir

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