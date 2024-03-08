ОИС: В наши дни оскверняются священные писания, совершаются нападения на храмы

В наши дни в мире священные писания оскверняются, а религиозные храмы подвергаются нападениям.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) по политическим вопросам Юсеф Алдобеи на проходящей в Баку международной конференции "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

Он сказал, что с подобными инцидентами нужно бороться сообща.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы бороться с этой неприязнью. ОИС ждет результатов от сегодняшнего мероприятия. Каждый человек имеет право на мирное существование", - сказал Ю.Алдобеи.

Он поблагодарил Азербайджан за организацию подобной конференции.

"ОИС призывает международные организации и представителей общественности поддержать борьбу с исламофобией, потому что ислам не имеет ничего общего с происходящими в мире негативными событиями", - добавил он.