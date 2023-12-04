Официальный Баку ответил МИД Армении

"Мы категорически отвергаем заявление Министерства иностранных дел Армении от 4 декабря 2023 года, в котором говорится о гибели армянского военнослужащего в результате якобы открытого азербайджанской стороной огня".

Решительно опровергаем заявление министерства иностранных дел Армении от 4 декабря 2023 года, в котором утверждается, что якобы в результате открытого азербайджанской стороной огня погиб армянский военнослужащий.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана по поводу заявления Министерства иностранных дел Армении от 4 декабря 2023 года.

В комментарии отмечается, что Министерство обороны Азербайджанской Республики опровергло полное клеветы указанное утверждение, носящее характер дезинформации, и заявило, что распространенная армянской стороной информация не соответствует действительности.

"Ложное заявление Армении преследует цель завуалировать хаос и произвол в ее вооруженных силах. Армянская сторона, более 70 дней затягивающая с ответом на предложения по мирному соглашению, на сей раз такими деструктивными действиями подрывает перспективы процесса нормализации.

Подобными заявлениями Армения одновременно пытается создать искусственную напряженность в приграничных регионах и привлечь внимание третьих государств.

Азербайджан со своей стороны будет продолжать мирные и созидательные усилия на постконфликтном этапе и решительно пресекать любые действия, направленные против данного процесса", - говорится в комментарии МИД Азербайджана.