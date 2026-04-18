Официальные лица Азербайджана находятся с визитом в Мексике
- 18 апреля, 2026
- 20:13
Делегация во главе с председателем Государственного комитета по работе с диаспорой Фуадом Мурадовым находится с рабочим визитом в Мексике.
Как сообщает Report, соответствующая информация была опубликована на странице Госкомитета в соцсети X.
В рамках визита в Посольстве Азербайджана в Мексике участники делегации почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив цветы к его бюсту.
В то же время наши официальные лица посетили Парк дружбы Мексики и Азербайджана, расположенный на проспекте Пасео-де-ла-Реформа в центре Мехико.
Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Meksika Birləşmiş Ştatlarına işgüzar səfəri çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Meksikadakı Səfirliyində ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü önünə əklil… pic.twitter.com/v3I74vVt13— Embajada de la República de Azerbaiyán en México (@AzEmbMex) April 18, 2026