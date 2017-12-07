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    Официальный Баку выразил отношение к признанию США Иерусалима столицей Израиля

    Азербайджан является сторонником решения вопроса Восточного Иерусалима как столицы Государства Палестины на основе двух государств

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ "Азербайджан поддерживает решение израильско-палестинского конфликта мирным путем. Наша страна является сторонником решения вопроса Восточного Иерусалима как столицы Государства Палестины на основе двух государств".

    Как сообщает Report, об этом в ответ на запрос СМИ по поводу признания 6 декабря США Иерусалима столицей Израиля сказал глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

    "Мы призываем все стороны, вовлеченные в этот вопрос, соблюдать соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН", - отметил он. 

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