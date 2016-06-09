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    Одна из погибших в теракте в Тель-Авиве переехала в Израиль из Азербайджана

    Ее похоронят завтра в Ашкелоне

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Одна из погибших в  результате теракта в центре Тель-Авива переехала в Израиль из Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на Izrus, 32-летняя Мила Мишиева, погибшая в теракте в Тель-Авиве, репатриировалась в Израиль 25 лет назад с родителями из Азербайджана. 

    Ее похоронят завтра в Ашкелоне.

    Напомним, этой ночью в центре Тель-Авива вооруженные мужчины открыли стрельбу по прохожим.

    В результате теракта погибли четыре человека, не менее четырех человек получили ранения. Полиция задержала двух нападавших, один из которых доставлен с ранениями в больницу.

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