ОЧЭС: Азербайджан играет ключевую роль в продвижении Международного форума "Айдер"

Азербайджан играет важную роль в продвижении Международного энергетического форумеа "Айдер" в турецком Ризе как авторитетной международной площадки.

Об этом турецкому бюро Report заявил генеральный секретарь ОЧЭС Асеф Гаджиев.

По его словам, культурная столица Азербайджана - Шуша уже превратилась в своего рода "азербайджанский Давос", став центром обсуждения национальных и международных вопросов, а плато Айдер в турецкой провинции Ризе также обладает потенциалом привлечь внимание всего мира.

"Считаю, что этот форум должен активно продвигаться, прежде всего, Азербайджаном и в целом тюркским миром", - отметил он.

Он также напомнил, что второй Международный форум "Айдер" посвящен теме "Энергия, глобальная безопасность и дипломатия", и отметил возрастающую роль энергетики в развитии искусственного интеллекта. "Речь идет не только о нефти и газе, но и о ветровой, солнечной и других альтернативных источниках энергии. С точки зрения "зеленой" энергетики Азербайджан - богатая страна. Азербайджано-турецкое братство является уникальным примером совместной деятельности, не имеющим аналогов в мире", - подчеркнул Гаджиев, выразив уверенность, что в дальнейшем Азербайджан будет играть еще более заметную роль в работе форума.

Отметим, что второй Международный форум "Айдер" проходит 14–17 января в турецкой провинции Ризе. В рамках мероприятия обсуждаются вопросы энергетической безопасности, региональной и глобальной энергетической конкуренции, устойчивого развития, энергетической дипломатии, а также перспективы стратегического сотрудничества в Черноморско-Евразийском регионе.