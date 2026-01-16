Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ОЧЭС: Азербайджан играет ключевую роль в продвижении Международного форума "Айдер"

    Внешняя политика
    • 16 января, 2026
    • 18:07
    Азербайджан играет важную роль в продвижении Международного энергетического форумеа "Айдер" в турецком Ризе как авторитетной международной площадки.

    Об этом турецкому бюро Report заявил генеральный секретарь ОЧЭС Асеф Гаджиев.

    По его словам, культурная столица Азербайджана - Шуша уже превратилась в своего рода "азербайджанский Давос", став центром обсуждения национальных и международных вопросов, а плато Айдер в турецкой провинции Ризе также обладает потенциалом привлечь внимание всего мира.

    "Считаю, что этот форум должен активно продвигаться, прежде всего, Азербайджаном и в целом тюркским миром", - отметил он.

    Он также напомнил, что второй Международный форум "Айдер" посвящен теме "Энергия, глобальная безопасность и дипломатия", и отметил возрастающую роль энергетики в развитии искусственного интеллекта. "Речь идет не только о нефти и газе, но и о ветровой, солнечной и других альтернативных источниках энергии. С точки зрения "зеленой" энергетики Азербайджан - богатая страна. Азербайджано-турецкое братство является уникальным примером совместной деятельности, не имеющим аналогов в мире", - подчеркнул Гаджиев, выразив уверенность, что в дальнейшем Азербайджан будет играть еще более заметную роль в работе форума.

    Отметим, что второй Международный форум "Айдер" проходит 14–17 января в турецкой провинции Ризе. В рамках мероприятия обсуждаются вопросы энергетической безопасности, региональной и глобальной энергетической конкуренции, устойчивого развития, энергетической дипломатии, а также перспективы стратегического сотрудничества в Черноморско-Евразийском регионе.

    QDİƏT-in Baş katibi: Ayder Forumunun nüfuzlu tədbir kimi tanıdılmasında Azərbaycanın önəmli rolu var
    BSEC: Azerbaijan plays key role in promoting Ayder International Forum

