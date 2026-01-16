İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    QDİƏT-in Baş katibi: Ayder Forumunun nüfuzlu tədbir kimi tanıdılmasında Azərbaycanın önəmli rolu var

    Xarici siyasət
    • 16 yanvar, 2026
    • 17:44
    QDİƏT-in Baş katibi: Ayder Forumunun nüfuzlu tədbir kimi tanıdılmasında Azərbaycanın önəmli rolu var

    Beynəlxalq Ayder Forumunun nüfuzlu bir tədbir olaraq dünyaya tanıdılmasında Azərbaycanın önəmli rolu var.

    Bunu "Report"un Türkiyə bürosuna açıqlamasında Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (QDİƏT) Baş katibi professor Asəf Hacıyev İkinci Beynəlxalq Qara dəniz Rize Ayder Forumunu dəyərləndirərkən bildirib.

    O deyib ki, Şuşa Azərbaycanın Davosu kimi milli və beynəlxalq məsələlərin müzakirə mərkəzinə çevrilib. Türkiyənin Rize vilayətinin Ayder yaylası da dünyanın diqqət mərkəzində olacaq bir mövqeyə sahibdir: "Ona görə də, hesab edirəm ki, bu tədbirin başda Azərbaycan olmaqla türk dünyası tərəfindən geniş təbliğ olunması vacibdir".

    QDİƏT-ə daxil olan dövlətlər arasında enerji təhlükəsizliyi baxımından ən böyük layihələrin Azərbaycandan başladığını vurğulayan A.Hacıyev bu mənada onun belə beynəlxalq tədbirlərdə də aparıcı rolunun olduğunu qeyd edib:

    "Qara dəniz artıq dünyanın çox önəmli bölgəsinə çevrilib. Çünki bu təşkilat Asiya ilə Avropa arasında bir körpüdür. Genişləndirilmiş Qara dəniz bölgəsi deyilən beynəlxalq bir termin də qəbul olunub. Buraya yalnız Qara dənizə çıxışı olan ölkələr deyil, Aralıq, Xəzər, Mərmərə dənizi bölgələri də daxildir.

    Ümumilikdə, bir bölgə olaraq buradan böyük həcmdə enerji - qaz və neft dünya bazarlarına çıxarılır. Və sevindirici hal odur ki, bu ölkələr arasında ən böyük layihələrin başlanğıcı Azərbaycanda qoyulub. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Supsa, Bakı-Tbilisi-Qars, Cənub Qaz Dəhlizi, TANAP, TAP vasitəsilə Azərbaycanın təbii mənbə məhsulları dünya bazarlarına çatdırılır. Ona görə də hesab edirəm ki, Türkiyənin Beynəlxalq Ayder Forumunun nüfuzlu bir tədbir kimi tanıdılmasında Azərbaycanın önəmli rolu var".

    II Beynəlxalq Ayder Forumunun "Enerji, qlobal təhlükəsizlik və diplomatiya" mövzusuna həsr olunduğunu xatırladan Baş katib hazırda həyatın ayrılmaz hissəsinə çevrilən süni intellektin inkişafında enerjinin rolundan da danışıb:

    "Bütün sahələrdə olduğu kimi, burada da yenə enerji ön plana çıxır. Enerji mövzusunda da söhbət yalnız neft və qazdan getmir. Eyni zamanda, külək, günəş və sair kimi alternativ enerji mənbələri də bura daxildir. Alternativ enerj, yaşıl enerji baxımından da Azərbaycan zəngin ölkədir. Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının dünyada analoqu olmayan nümunəvi, birgə fəaliyyəti var. Bu mənada, Beynəlxalq Ayder Forumunun gələcək fəaliyyətində Azərbaycanın daha aparıcı yer tutacağına inanıram".

    Qeyd edək ki, 14-17 yanvar tarixlərində Türkiyənin Rize şəhərində İkinci Beynəlxalq Qara dəniz Rize Ayder Forumu keçirilir. "Enerji, qlobal təhlükəsizlik və diplomatiya" başlıqlı forumda enerji təhlükəsizliyi, regional və qlobal enerji rəqabəti, dayanıqlı inkişaf, enerji diplomatiyası, Qara dəniz–Avrasiya regionunda strateji əməkdaşlıq perspektivləri mövzuları ətrafında müzakirələr aparılır.

    Ayder yaylası Ayder Forumu Türkiyə Rize Asəf Hacıyev
    ОЧЭС: Азербайджан играет ключевую роль в продвижении Международного форума "Айдер"

    Son xəbərlər

    18:07
    Foto

    Abşeron dairəvi dəmir yolu üzrə qatarların hərəkət cədvəli yenilənir

    İnfrastruktur
    18:00

    Türkiyə Somalidə ilk qazma işlərinin vaxtını açıqlayıb

    Region
    17:53

    Suriyadan ana və dörd övladı Azərbaycana repatriasiya edilib

    Daxili siyasət
    17:46

    Əmanətlərin Sığortalanması Fondu 2024-cü ili mənfəətlə başa vurub

    Maliyyə
    17:44

    QDİƏT-in Baş katibi: Ayder Forumunun nüfuzlu tədbir kimi tanıdılmasında Azərbaycanın önəmli rolu var

    Xarici siyasət
    17:42
    Foto

    WUF13 ərəfəsində Azərbaycan və UN-Habitat mühüm nailiyyətə imza atıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    17:42

    Naxçıvanın ixracı 28 %-dən çox artıb

    Biznes
    17:42
    Foto

    TƏBİB region xəstəxanalarında yüksək texnologiyalı cərrahi xidmətlərin tətbiqini genişləndirir

    Sağlamlıq
    17:40

    İngiltərə Premyer Liqasında ötən ayın ən yaxşı futbolçusu bəlli olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti