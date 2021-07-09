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Халафов: Очередной раунд переговоров с Россией о демаркации границы завершится сегодня

Халафов: Очередной раунд переговоров с Россией о демаркации границы завершится сегодня "Очередной раунд переговоров по демаркации границы с Россией начался 6 июля и завершится сегодня".
Внешняя политика
9 июля 2021 г. 11:23
Халафов: Очередной раунд переговоров с Россией о демаркации границы завершится сегодня

"Очередной раунд переговоров по демаркации границы с Россией начался 6 июля и завершится сегодня".

Об этом Report заявил заместитель министра иностранных дел, специальный представитель президента Азербайджанской Республики по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов.

По его словам, в течение трех дней проходит заседание Совместной комиссии по демаркации государственной границы между Азербайджаном и Россией. "На встрече мы утверждаем рабочий план демаркационных работ по следующим направлениям. Также утверждены планы проведения соответствующих экспертных встреч на местах".

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