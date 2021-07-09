Замминистра: Ждем предложения Туркменистана о продолжении переговоров по Каспию

Мы ждем предложения Туркменистана о продолжении переговоров по определению статуса Каспийского моря.

Мы ждем предложения Туркменистана о продолжении переговоров в рамках рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря.

Об этом Report заявил заместитель министра иностранных дел, специальный представитель президента Азербайджанской Республики по вопросам границы и Каспийского моря Халаф Халафов.

Замминистра сообщил, что до пандемии встречи проводились регулярно в соответствии с графиком, но сложившаяся ситуация затрудняет проведение этих встреч.

"После того, как Туркменистан согласует встречу со всеми сторонами, возможно, состоится следующее заседание рабочей группы высокого уровня. На повестке дня стоят очень важные вопросы. Во-первых, актуальна тема продолжения мер по реализации результатов казахстанского саммита. На повестке дня - подготовка к следующему саммиту, обмен мнениями, состояние существующих проектов, их реализация и продолжение согласования", - отметил Халафов.

Чичек Мамедова