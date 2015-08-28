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    ​Очередная встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана может пройти в Баку

    Эльмар Мамедъяров пригласил коллег в Азербайджан

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Очередная трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана может пройти в Баку.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, с подобным предложением на сегодняшней трехсторонней встрече в Анталье выступил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

    "Воспользовавшись возможностью приглашаю дорогих коллег в Азербайджан для участия на очередной трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана", - сказал министр.  

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