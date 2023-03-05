Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Джибути

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочей поездки в Катар для участия в пятой конференции ООН по наименее развитым странам (НРС5) встретился с главой МИД Республики Джибути Махамудом Али Юсуфом.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочей поездки в Катар для участия в пятой конференции ООН по наименее развитым странам (НРС5) встретился с главой МИД Республики Джибути Махамудом Али Юсуфом.

Об этом Report сообщили в управлении пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана.

На встрече было выражено удовлетворение развитием двустороннего политического сотрудничества между Азербайджаном и Джибути, а также в рамках международных организаций, обсуждены перспективы сотрудничества между двумя странами, в частности в экономической, транспортной, гуманитарной сферах, в области образования.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов поблагодарил джибутийскую сторону за поддержку Азербайджана, территориальной целостности и суверенитета нашей страны в ООН, Организации исламского сотрудничества, Движении неприсоединения и на других международных площадках.

Министр также проинформировал коллегу о стипендиальной программе образования Азербайджана для стран-членов Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, состоялся обмен мнениями по вопросам использования Джибути этих возможностей.

Глава МИД Джибути отметил, что его страна заинтересована во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном.

Стороны также обменялись мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.